Şoygu: Rus askerler, İtalya ve Sırbistan'ın 100'den fazla yerleşim yerinde Kovid-19'la mücadele ediyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla İtalya ve Sırbistan'a gönderilen Rus askeri uzmanların, bu ülkelerdeki 100'den fazla kentte çalışma yaptığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla İtalya ve Sırbistan'a gönderilen Rus askeri uzmanların, bu ülkelerdeki 100'den fazla kentte çalışma yaptığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, "Sırbistan'daki Rus askeri uzmanları toplamda 28 kentte çalışma gerçekleştirdi. İtalya'nın Lombardiya bölgesinde ise 83 yerleşim biriminde çalışma yapıldı" dedi.

Şoygu, Rus ordusunun Radyoaktif, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği'nden giden askeri doktor ve uzmanların İtalya ve Sırbistan'da koronavirüsle mücadele çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Şoygu, Rus uzmanların Bosna-Hersek ve Sırp Cumhuriyeti'ndeki koronavirüsle mücadele çalışmalarını ise tamamladığını ekledi.