Rusya, İngiltere'den gelenleri 14 gün karantinaya alacak

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) İngiltere'den Rusya'ya gelen kişiler için 14 günlük karantina zorunluluğu getirdiği belirtildi.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türü, birçok ülkeye yayılmaya devam ederken Rusya, sürecin olumsuz etkilerini önlemek için yeni bir karar aldı.

Rusya Başhekimliği'nin aldığı karara göre İngiltere ve Kuzey İrlanda'dan gelip ülkeye giriş yapanlar 14 günlük karantina uygulamasına tabi olacak.

Karantina uygulaması yarından itibaren başlayacak.

Koronavirüsle mücadele merkezi, salgınla ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle İngiltere ile uçuşların bir hafta süreyle durdurulmasına karar vermişti.