Gintsburg: Sputnik V aşısı nedeniyle alerjik reaksiyona rastlanmadı

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V nedeniyle henüz bir ağır alerjik reaksiyona rastlanmadığını ifade etti.

Pfizer şirketinin koronavirüs aşısının uygulandığı bazı kişilerde alerjik reaksiyon görülmesi bağlamında Rossiya-24 televizyonunda açıklamada bulunan Gintsburg, “Sputnik V aşısı uygulanan kişilerde klinik testlerin birinci, ikinci, üçüncü faz ve sivil dolaşım sırasında da ağır bir alerjik reaksiyona rastlanmadı” ifadelerini kullandı.

Gintsburg, Sputnik V’nin şu an 700 binden fazla kişiye uygulandığını, Rusya Sağlık Bakanlığı ve Federal Sağlık Denetleme Ajansı (Roszdravnadzor) uzmanlarının tüm yan etkileri çok sıkı takip ettiğini ifade etti.

Gintsburg, şimdiye kadar Sputnik V aşısı yüzünden kimsenin hastaneye kaldırılmadığını vurguladı.

ABD'nin New York kentinde Kovid-19 aşısı yapılan sağlık çalışanlarından birinin aşıya 'ciddi bir alerjik reaksiyon' gösterdiği bildirilmişti.

Alaska eyaletinin Juneau şehrindeki Bartlett Bölge Hastanesi’nden yapılan açıklamada da, Kovid-19 aşısının 2 sağlık çalışanında uygulandıktan sonra 10 dakika içinde ‘aşırı alerjik tepkiye’ yol açtığı belirtilmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşıyla ilgili ortaya çıkan alerjik tepkileri araştırdıklarını duyurmuştu.