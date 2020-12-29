Rus Senatör Perminov: Kuzey Akım-2 gelecek yılın ikinci yarısında hizmete sunulacak

Senatör Perminov, Rus gazını Avrupalı tüketicilere ulaştıracak olan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin, yaptırımlara rağmen 2021’in ikinci yarısında tamamlanacağını belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde, Almanya Federal Konseyi ile İşbirliği Grubu’nun üyesi Sergey Perminov, Vmeste-RF televizyonuna açıklamasında, Kuzey Akım-2’nin seneye hizmete açılacağını belirterek, “Bunda hiçbir şüphe yok” dedi.

Perminov, Avrupalı mevkidaşlarının boru hattı yapımına ilgi duyduğunu kaydetti.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kuzey Akım-2 projesinin hazırlık durumunun en üst düzeyde olduğunu belirterek boru hattının tamamlanacağından emin olduğunu söylemişti. Novak, projenin tamamlanmasına “öncelikle yabancı partnerlerin ilgi duyduğunu” kaydetmişti.

Kuzey Akım-2’nin yapımcı firması Nord Stream 2 AG dün, boru hattının Almanya’nın münhasır ekonomik bölgesinden geçen 2.6 kilometrelik kısmının yapımının tamamlandığını duyurmuştu.