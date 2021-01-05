Rusya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 59 bini geçti

Rusya’da son 24 saatte 24 bin 246 yeni koronavirüs vakası kaydedildi, hastalık nedeniyle 518 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 3 milyon 284 bin 384’e, can kaybı 59 bin 506’ya çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, “Son 24 saatte Rusya’da 24 bin 246 yeni vaka tespit edildi. Vakaların 2864’ünde bir semptoma rastlanmadı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, gün içinde 518 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 632 kişi iyileşti.

Başkent Moskova’da 4842, St. Petersburg’da 3649 yeni vaka görüldü.

Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 284 bin 384 oldu. Pandemi boyunca 59 bin 506 kişi hayatını kaybetti, 2 milyon 662 bin 668 kişi iyileşti.