Peskov: ABD, küresel siyasetin tüm kurallarını çiğnedi

Rusya'da yayın yapan bir YouTube kanalının konuğu olan Peskov, "ABD'li meslektaşlarımız öyle bir kargaşa yarattılar ki tüm küresel siyaset kurallarını çiğnediler. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde öğretilenlerin artık bir karşılığı yok, tüm kuralları ihlal ettiler" dedi.

'Putin, Batı'ya eskiden olduğu gibi olumlu bakıyor'

Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'yı koloni gibi görme çabalarına rağmen Batı'ya önceden olduğu gibi olumlu yaklaştığını söyledi.

Peskov, "Batı nedir? Batı teknolojidir ve biz, birçok yönden onların gerisinde kalıyoruz. Batı en zengin kültürdür ve bu kültürü paylaşacağımız yerlere sahibiz. Biz de en yüksek kültür düzeyine sahibiz. Batı özellikle Avrupa'nın kökleridir, burada yeni ABD devletinden söz etmiyoruz. Bunu sevmemek imkansız ancak sömürgecilik tezahürlerinden nefret edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

'Rusya eşit partner olarak görülmüyor'

Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin kopma noktasının, Batılı şirketlerin Rus doğal kaynaklarını kullanabilecekleri sömürgeci koşulları reddetmesinin ardından görüldüğüne dikkat çeken Peskov, Batılı ülkelerin Rusya'yı eşit haklara sahip partnerleri olarak görmediğini vurguladı.

'Putin Rusya'nın aklını başına getirdi'

Büyük bir uluslararası şirketin bir ülkedeki doğal kaynakları sadece yüzde birkaç oranında pay verip kullandığı anlaşmaları anımsatarak bunu 'klasik İngiliz sömürgeciliği' olarak niteleyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya'da da 1990'larda bu tür anlaşmalar imzalandı ancak sonra ülke olgunlaşmaya başladı, Putin ülkenin aklını başına getirdi, iç çatışmaları sonlandırdı, ekonomiyi canlandırdı ve iktidara sızan oligarklara düzen getirilmesi çağrısı yaptı. Artık sömürge anlaşmaları işe yaramayacak."

'Putin herkesle diyaloğa hazır'

Rusya'nın her şeyden önce kendi çıkarlarını esas alması, Batı'ya odaklanmaması ancak Batı'ya da gücenmemesi gerektiğini söyleyen Peskov, "Her zaman açık olmak gerekir ve Putin bunu ortaya koyuyor. Putin, büyük projeleri birlikte gerçekleştirmek için herkese diyaloğa, işbirliğine ilgi duyduklarını söylüyor. Rusya'da çok eski zamanlardan beri Batılılar ve Slavofiller, her zaman Batı toplumunun ayrılmaz bir parçası olmamız gerektiğini söyleyenler ve Rusların münhasır yolu üzerinde ısrar edenler var oldu. Bu tartışma her zaman devam etti. Bence mevcut durumda doğru olan şey, ortada yer almak" diye ekledi.