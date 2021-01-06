Rus Dışişleri: Venezüella Ulusal Meclisi'nin yeni üyeleri ile çalışmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Venezüella’daki Ulusal Meclis’in yeni üyeleri ile yakın işbirliği yapmaya ve ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduğu ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yayınladığı açıklamada, Rusya’nın Venezüella'daki Ulusal Meclis’in yeni üyeleri ile yakın iş birliği yapmaya ve ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Dost Venezüella, ülke halkı ve meşru iktidarı ile yakın iş birliği içinde olma kararlılığımızı teyit ediyoruz. Karşılıklı yarara dayalı pek çok alanda istikrarlı bir şekilde gelişen stratejik ortaklık ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Ulusal Meclis yönetiminin, parlamentoda temsil edilmeyenler de dahil olmak üzere tüm siyasi güçlerin siyasi ve sosyo-ekonomik alanlarda Venezüella'nın karşılaştığı zorlukların ve görevlerin öncelikli çözümü konusunda geniş bir müzakere sürecini başlatmaya yönelik yapıcı tutumuna dikkat çeken Zaharova, “Bunun kilit öneme sahip ön koşulu, Venezüella karşıtı yasa dışı yaptırımların kaldırılması olmalı” vurgusunu yaptı.

Yeni parlamentonun çalışmalarına başlamasının arifesinde radikallerin iç siyasi durumu istikrarsızlaştırma girişimlerini kınayan ve bunu aşırılık yanlısı güçlerin umutsuzca eylemi olarak nitelendiren Zaharova, şöyle devam etti:

"Ülkeyi terörist saldırılarla ve kan dökerek kaosa sürüklemek isteyenler, Venezüella toplumundaki bölünmeyi sürdürmek ve derinleştirmek üzerine bahis yaparak, krizin müzakerelerle çözüm bulmasını engelliyorlar. Bunun ciddi sonuçlara yol açabilecek, geleceği olmayan bir yol olduğuna inanıyoruz."