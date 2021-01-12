Gintsburg: Sputnik V aşısının çocuklar üzerindeki araştırmaları için martta izin isteyebiliriz

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının çocuklar üzerindeki testleri için izin almak amacıyla iki ay sonra Rusya Sağlık Bakanlığı’na belge sunabileceklerini söyledi.

Rus basınına konuşan Gintsburg, aşının çocuklar üzerindeki incelemeleriyle ilgili olarak, belge hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve bir buçuk - iki ay içerisinde yazılı anlamda tamamlanmasını umduğunu söyledi.

Gintsburg, “İzin almak için belgeleri Sağlık Bakanlığı’nın değerlendirmesine en iyi ihtimalle iki ay sonra sunacağız” dedi.

‘İzin alınsa bile yetişkinler üzerindeki üçüncü aşama testler bittikten sonra başlanabilir’

Bakanlıktan izin alınsa bile, çocuklar üzerindeki araştırmaların, yetişkinler üzerindeki tüm testlerin tamamen sonlanmasının ardından başlayabileceğini belirten Gintsburg, “Yani üçüncü aşamada edinilen gözlem sonuçları resmi olarak aşının tescil sertifikasına geçecek. Bu da mayıs-nisan gibi olacak” diye konuştu.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı 11 Ağustos 2020'de tescillendi. Dünyanın tescillenen ilk aşısı olan Sputnik V’nin tescil sonrası araştırmaları 7 Eylül'de Moskova'da başladı.