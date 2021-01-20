Rusya Sağlık Bakanlığı’na üçüncü aşının tescili için belgeler sunuldu

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği üçüncü koronavirüs aşısının tescili için bakanlığa belgelerin ulaştığını söyledi.
Bölge temsilcileriyle olan bir görüşmede konuşan Muraşko, belgelerin uzman incelemesine gönderildiğini, inceleme sonrasında tescil konusunun çözüme kavuşturulacağını ekledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, üçüncü aşının şubat ortasında tescil edilmesinin beklendiğini söylemişti.
Rusya’da, Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V Kovid-19 aşısı 11 Ağustos’ta, Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona ise 14 Ekim’de tescil edilmişti.
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