Rusya’da yeni koronavirüs vakaları iki gündür 22 binin altında

Rusya'da son 24 saat içinde 21 bin 152 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkedeki vaka sayıları 18 Kasım’dan bu yana ilk kez iki gündür 22 binin altında seyrediyor. Rusya genelinde şimdiye dek kaydedilen vaka sayıları ise 3 milyon 633 bin 952'ye çıktı.

Son bir gün içinde Rusya’da 597 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti böylelikle yeni yılın başından bu yana en yüksek koronavirüs sebepli vefat sayısı kaydedilmiş oldu. Ülkede salgının başlangıcından bu yana virüsle mücadeleye yenik düşen hasta sayısı ise 67 bin 220.

Bunun yanında ülkede son 24 saat içinde 25 bin 290 kişi sağlığına kavuşurken pandemi boyunca toplam 3 milyon 27 bin 316 hasta iyileşti.

St. Petersburg iki gündür ülkede hem vaka sayılarının hem de ölüm olanların en çok görüldüğü şehir oldu. Daha öncesinde pandeminin merkezi hep başkent Moskova’ydı.

В России второй день подряд выявили менее 22 тыс. зараженных коронавирусом https://t.co/bsYiJ7ueYh — Коммерсантъ (@kommersant) January 20, 2021

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, pandemi boyunca dünya genelinde virüse yakalanmış 96 milyondan fazla kişi teşhis edildi, 2 milyondan fazlası hayatını kaybetti ve 53 milyondan fazla insan iyileşti.

24.2 milyon ile ABD dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülke. Ardından 10.6 milyon ile Hindistan, 8.6 milyon ile Brezilya ve Rusya geliyor.

Geçen pazartesi Rusya genelinde Kovid-19'a karşı kitlesel aşılamalar başlatılmıştı. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ilk etapta 55 yaş ve üzeri Rusları koronavirüse karşı aşı için çağırdı. Sağlık Bakanı ayrıca öncelik olarak diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı ve obezite rahatsızlığı olan kişilerin aşılanmasını tavsiye etti.