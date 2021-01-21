Rus Büyükelçi: Biden döneminde ABD ile Suriye’de askerler arasındaki temasın sürmesini umuyoruz

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Başkan Joe Biden döneminde ABD ile Suriye’de askerler arasındaki temasların sürmesini umduklarını, iki ülkenin işbirliği yapabileceği alanların belirlenmesinin faydalı olacağını kaydetti.

Sputnik’e konuşan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Suriye’de kazaların önlenmesi amacıyla iki ülkenin askerleri arasındaki düzenli temasların sürmesini umduklarını söyledi.

Antonov, "Bununla birlikte Rusya ile ABD’nin işbirliği yapabileceği alanları belirlemek faydalı olur. Sözgelimi insani yardım, kriz sonrası yeniden inşa süreci, mayın temizleme, göçmenlerin ve yer değiştiren insanların dönmesi, terörle mücadele gibi alanlarda… Bu tür bir iş birliğine Suriye’nin egemenliğine saygı duyulması koşuluyla hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden Washington'da dün Kongre binasının önünde başkanlık yeminini etmişti.