Rusya: ABD, Kuzey Akım-2 yaptırımlarıyla adil rekabet ve serbest ticaret kurallarını ihmal ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yapımında yer alan Fortuna boru döşeme gemisi ile sahibi KVT-Rus şirketine uyguladığı yaptırıma ilişkin açıklamada bulundu.

Zaharova, açıklamasında yaptırımı 'adil rekabet ve serbest ticaret kurallarının açık bir şekilde ihmali' olarak değerlendirerek "Kuzey Akım yapımının katılımcılarına yönelik düşmanca eylemler, ki bu eylemler bu şekilde nitelendirilebilir, ABD'nin kendi enerji çıkarlarının peşinde olduğunu, her ne pahasına olursa olsun eski Dünya’da, onların görüşüne göre tek 'meşru' tedarikçi olarak kalmak istediğini ve bununla birlikte hiçbir şekilde rahatsızlık ve utanma hissi duymadığını doğruluyor" ifadelerine yer verdi.

Yaptırım tehditlerinin uzun zamandır sadece Rusya'da değil, birçok Avrupa ülkesinin resmi, iş ve sivil toplum çevrelerinde de öfke uyandırdığını dile getiren Zaharova, "Bir kez daha belirtmek istiyoruz ki, yasa dışı yaptırımlar ülkemizin uluslararası arenadaki ilkesel politikasını daha önce etkilemedi ve bundan sonra da etkilemeyecek. Bence bu artık bir aksiyom" dedi.