Rusya, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilişkili iki vatandaşını yabancı ülkelere iade etmeyecek

Rusya Başsavcılığı, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamaya yol açan kimyasal maddeyi Lübnan'a taşıyan MV Rhosus isimli geminin sahibi ile kaptanı olan Rusya vatandaşlarının Lübnan'a iade edilmeyeceğini söyledi.

MV Rhosus isimli geminin sahibi İgor Greçuşkin ve kaptanı Boris Prokoşev hakkında Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bülten yayınlanmıştı.

Rusya Başsavcılığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, "Yabancı ülkelerin yetkili kurumlarından Greçuşkin ve Prokoşev'le ilgili iade ve adli yardımlaşma talebi gelmedi. Greçuşkin ve Prokoşev, Rusya vatandaşı oldukları için başka bir ülkeye iade edilmeyecek ve diğer ülkelerin iade talebi üzerine Rusya'da tutuklanmayacak" denildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.