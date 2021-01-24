Moskova mahkemesi Navalnıy'ın seçim merkezi koordinatörünü beş gün süreyle tutukladı

Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nin Rus muhalif Navalnıy’ın seçim merkezinin koordinatörü Oleg Stepanov’u, izinsiz gösterilere katılma çağrıları yaptığı gerekçesiyle beş gün süreyle tutukladığı öğrenildi.

Stepanov’un avukatı Daniil Berman, Sputnik’e demecinde Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nin müvekkili Stepanov hakkında izinsiz gösterilere katılma çağrıları yaptığı gerekçesiyle beş günlüğüne tutuklama kararı verdiğini söyledi.

Berman, "Oleg, Telegram kanalında Navalnıy’ın YouTube kanalından video linkleri yayınladığı için beş gün süreyle tutuklandı" diye konuştu.

Avukat, Stepanov’un Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu’nun ‘Bildiride bulunmadan toplu eylem organize etmek’ adlı 20.2. Maddesinin 2. bölümü uyarınca suçlu bulunduğunu sözlerine ekledi.

Mahkemenin bu maddeden verebileceği azami ceza 10 günlük tutukluluk olarak değerlendiriliyor.

Navalnıy’ın destekçilerinin yaptığı çağrılar üzerine bugün Rusya’nın çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Daha önce Rusya İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı, Rusya’nın çeşitli kentlerindeki izinsiz eylemler konusunda uyarmıştı. Provokasyon, toplumsal düzene tehdit olarak değerlendirilen bu eylemlerin ‘derhal dağıtılacağı’ belirtilmişti.