Batı'nın ABD ile Rusya’daki gösterilere farklı muamelesini yorumlayan Zaharova: Batı ideolojisinin en derin krizi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’da ABD ve Rusya’daki gösterilerlle ilgili değerlendirmelerin farklı olmasının, Batı ideolojisinin en derin krizde olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’da ABD ve Rusya’daki gösterilerin farklı bakış açılarından değerlendirilmesine "Bu bir kriz; Batılı düşünce tarzının, Batılı sözde demokrasinin ve sözde liberalizmin en derin krizidir" tepkisini göstererek şöyle devam etti:

"Boyalar çıktı ve orada gerçekte ne olduğunu gördük. Washington’daki olaylar, Kongre binasının basılması, demokrasiye saldırı diye adlandırılmıştı. Rusya’da dün yapılan izinsiz protesto gösterileri hakkındaysa cesaretlendirici çağrılarda bulundular."

Zaharova, "Bu, ikiyüzlülük değil, ideolojilerinin geçirdiği krizidir. Fakat tehlikeli bir kriz, zira birçok ülkenin egemenliğini tehdit ediyor" saptamasını yaptı.