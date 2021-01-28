Rusya'dan Rus ve yabancı sosyal ağlara 'çocukları izinsiz gösterilere çağıran mesajlar' nedeniyle ceza

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un yanı sıra Rus VKontakte ve Odnoklassniki'ye çocukların 23 Ocak'taki izinsiz gösterilere çağrıldığı mesajları silmedikleri gerekçesiyle para cezası verileceğini duyurdu.

Rusya'nın bir dizi kentinde muhalif isim Aleksey Navalnıy'a destek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere reşit olmayanların katılması için yapılan ve büyük tepkilere yol açan çağrının yankıları sürüyor.

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un yanı sıra Rus VKontakte ve Odnoklassniki, Rusya Başsavcılığı'nın talebine ve Roskomnadzor'un bildirimine rağmen hukuka aykırı çağrıların yer aldığı 170 mesajı sayfalarından silmedi.

10 Ocak'ta yürürlüğe giren kanuna göre bu tür ihlalde bulunan tüzel kişilere 800 bin ila 4 milyon ruble arasında para cezası kesilmesi öngörülüyor. İhlalin tekrarlanması halinde para cezası, yıllık cironun onda birine kadar artırılabiliyor.