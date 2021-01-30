Gelencik'te bulunan ve 'Putin'in Sarayı' olduğu iddia edilen tesis otelmiş

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 'Putin'in Sarayı' olduğunu iddia ettiği ve henüz inşaat halindeki tesisin otel olduğu ortaya çıktı.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın, Rusya'nın güneyindeki Gelencik'te Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait bir sarayın olduğu yönündeki iddiasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan müteahhit firmanın temsilcisi, 'saray' olarak nitelendirilen tesisin bir apart otel olduğunu kaydederek "Odaları, ortak bölgeleri, havuzu olan bir otel" ifadelerini kullandı.

Tesisi ziyaret eden Rossiya 1 televizyonu muhabiri Aleksandr Rogatkin, Sputnik'e yaptığı açıklamada, otel sahibinden izin alarak tesisin içine girdiklerini anlattı. Otel sahibinin isminin açıklanmasını istemediği belirtildi.

Otel sahibinin daha sonra basın toplantısı yapacağını bildiren Rogatkin, "İçerisini gezip görmemize izin verdiler. Her yandan inceledik. Her yer beton. Henüz sıva bile yapılmamış" diye konuştu.

Muhalif Navalnıy'ın Almanya'dan Rusya'ya dönmeden hemen önce kaydettiği söylenen 'Putin'in Sarayı' adlı videoda, Rusya liderinin Karadeniz kıyısındaki Gelencik'te 100 milyar rubleye (1.3 milyar dolar) saray yaptırdığı öne sürülmüştü.