Peskov: Putin, Davos konuşmasında politikacıların sağduyusuna seslenmeye çalıştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos Ajanda haftasında yaptığı konuşması ile ‘politikacıların sağduyusuna seslenmeye çalıştığını’ ifade etti.

Rossiya-1 televizyonuna konuşan Peskov, Putin’in konuşmasını Rusya’ya yönelik baskılar karşısında bir tür uyarı olarak nitelendiren bazı siyaset bilimcilerle hemfikir olmadığını söyleyerek, Rus liderin 2007’de Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen NATO Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmayı örnek gösterdi.

O konuşmanın da zamanında ‘öfkeyle ve cepheleşme içerikli bir konuşma olarak karşılandığına’ dikkat çeken Peskov, "Bu konuşma da herhangi bir cepheleşme ve herhangi bir uyarı içermiyor. Bu sadece politikacıların sağduyusuna seslenme çabasıdır" dedi.

Putin’in konuşmasında dünyanın karşı karşıya kalacağı tüm sorunları çok net ve tutarlı bir şekilde özetlediğini vurgulayan Peskov, "Şu ana kadar hiçbir lider böyle bir analizde bulunmamıştı" ifadelerini kullandı.