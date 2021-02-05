Pobeda, Haziran’da Yekaterinburg ve Perm'den Antalya'ya düzenli uçuşlara başlıyor

Rus havayolu şirketi Aeroflot bünyesinde düşük fiyatla hizmet sunan Pobeda, 4 Haziran’dan itibaren Yekaterinburg, 5 Haziran’dan itibaren ise Perm’den Antalya’ya düzenli uçuşları başlatacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, “Yekaterinburg'dan Antalya'ya uçuşlar 4 Haziran 2021'de başlayacak ve pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilecek. Perm’den uçuşlar ise 5 Haziran'dan itibaren haftada iki kez, salı ve cumartesi günleri düzenlenecek” denildi.

Her iki yöne olan bilet satışlarının cuma günü başlayacağı belirtilen açıklamada, Türkiye’ye gidecekler için olası kısıtlamalarla ilgili ayrıntılı bilgilerin şirketin internet sitesinde yer aldığı kaydedildi.

Pobeda ayrıca 2021 yaz sezonunda Moskova ve Kazan'dan Antalya'ya düzenli seferler düzenleyecek.