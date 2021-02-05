Rusya, Navalnıy'a destek mitinglerine katılan 3 yabancı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Moskova'yı ilk kez ziyaret ederken Rusya, 3 AB ülkesinin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararı aldı.

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre Moskova'daki Almanya Büyükelçiliği yetkili temsilcisi, İsveç büyükelçisi ve Polonya maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı.

Üç ülkenin temsilcilerinin 23 Ocak'taki gösterilere katılması nedeniyle bakanlığa çağrılan diplomatlara protesto notası verildiğini kaydeden Rus Dışişleri, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve ilgili kişilerin diplomatik statülerine uygun olmadığını vurguladı.

Bakanlık, yasadışı gösterilere katılan diplomatların 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi uyarınca 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve bu kişilere en kısa sürede Rusya'dan ayrılmaları yönünde talimat verildiğini ifade etti.

Rus Dışişleri, Almanya, İsveç ve Polonya'nın diplomatik temsilciliklerinin ve personelinin bundan sonra uluslararası hukuk normlarına kati biçimde uymalarını beklediklerinin altını çizdi.

Daha önce bir Rus kaynak, bir İsveçli diplomatın St. Petersburg'da kentin en önemli caddesi Nevskiy Prospekt'teki gösterilere katıldığını söylemiş, İsveç Büyükelçiliği diplomatın sadece gösterileri izlediğini savunmuştu.