Belgrad’da sosyal hizmet görevlileri Sputnik V ile aşılanmaya başlandı

Sırbistan Radyo Televizyonu’nun (PTC) aktardığına göre, Belgrad’da Sputnik V aşısının vurulmasını isteyen sosyal hizmet çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Bugün ve yarın yaklaşık 150 kişiye aşı yapılması planlanıyor.

Huzurevlerinde, sosyal tesislerle, çocuk ve evsizlerle çalıştıkları için sosyal hizmet görevlilerinin aşılanmasına öncelik veriliyor.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), 2 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı tedariki için Sırbistan ile anlaştıkları açıklamasını yapmıştı. Bu, yaklaşık 7 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon kişinin koronavirüsten korunmak için Sputnik V ile aşılanabileceği anlamına geliyor.