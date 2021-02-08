Rus Dışişleri: Batı, Rusya'ya saldırgan ilerleyişini sürdürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etmesine tepki göstererek, Batılı ülkelerin Rusya'nın iç işlerine müdahale etmeye yönelik saldırgan adımlar atmaya devam ettiğini söyledi.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Zaharova, "Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği, sözüm ona Rus muhalefetinin temsilcileriyle çevrim içi bir toplantı düzenledi. Bu kişiler (Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın ‘bölge seçim merkezleri’ ağının yöneticisi Leonid) Volkov ve (Navalnıy’ın Yolsuzlukla Mücadele Vakfı İcra Direktörü Vladimir) Aşurkov. Bu kişi, biri Rus bankacılık sistemini İngiliz bankaları lehine itibarsızlaştırmayı amaçlayan proje olmak üzere bir dizi projenin finanse edilmesi konusunu İngiliz özel servisleri ile görüşürken görüntülenen kişidir. Yani Polonya’nın AB Daimi Temsilciliği platformunda tam da bu kişilerle konferans yapıldı" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye sadece Polonya ve AB ülkelerinin değil, 20'den fazla ülke yer aldığına, fakat ABD ve İngiltere'nin de katıldığına dikkat çeken sözcü, "İşte sözüm ona Batılı ortaklarımızın yaptıkları. Bu şekilde bize doğru yasa dışı, hukuk dışı ve saldırgan ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Batı'nın kendini ifşa ettiği bir dizi adım" diye konuştu.

Daha önce Russia Today (RT) televizyonu, Navalnıy'ın Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın (FBK) icra direktörü Aşurkov'un gizli MI6 ajanı olduğu belirtilen bir İngiliz diplomatla görüşerek istihbarat bilgisi talep ettiği, Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kaydedilen anları yayınlamıştı.