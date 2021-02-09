Zaharova: Navalnıy'ın kurduğu 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın temsilcileri, NATO talimatıyla hareket eden etki ajanları

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurucusu olduğu ve Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ajan listesine dahil edilen 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın temsilcilerini, NATO adına hareket eden etki ajanları olduğunu söyledi.

Rus Birinci Kanal'a demeç veren Zaharova, dün Polonya'nın AB Daimi Temsilciliği'nde Leonid Volkov (Navalnıy'ın 'bölge seçim merkezleri' ağının yöneticisi) ve Vladimir Aşurkov (Yolsuzlukla Mücadele Vakfı İcra Direktörü) ile AB ülkeleri, ABD ve İngiltere'nin temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Burada küçük bir nüans var. Görüşmenin formatı, AB ülkeleri artı ABD artı İngiltere şeklinde. Yani bu artık AB değil, NATO demek oluyor. Volkov ve Aşurkov, NATO'lularla görüştü ve talimatlar aldı. Onlara sonbaharı veya yazı beklememeleri gerektiğini, ülkedeki durumu karıştırmaya devam etmeleri gerektiğini, zira siyasi ve finansal desteğin kendilerine sağlandığını söylediklerini düşünüyorum" diyen Zaharova, bu kişilerin muhalefet değil, NATO'nun etki ajanları olduğunun altını çizdi.

Volkov'un 4 Şubat'ta 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın protesto eylemlerine ara vereceğini, ilkbahar ve yaz aylarında yeniden başlayacağını açıkladığını anımsatan Zaharova, "Ancak dün, Brüksel'de yapılan video konferans toplantısının ardından Volkov, yeni protesto eyleminin 14 Şubat'ta yapılmasının planlandığını duyurdu. Görünen o ki, NATO, Volkov ve Aşurkov'a protestoları daha erken tarihe almaları yönünde talimat verdi" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Bu toplantılar yalnızca 'egemen bir ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmak için etki ajanlarıyla yapılan görüşmeler' olarak tanımlanabilir" diye ekledi.

Daha önce Russia Today (RT) televizyonu, Aşurkov'un gizli MI6 ajanı olduğu belirtilen bir İngiliz diplomatla görüşerek istihbarat bilgisi talep ettiği ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kaydedilen anları yayınlamıştı.