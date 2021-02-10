'Rusya, Batı'nın politikası yüzünden 30 yıldır ilk kez AGİT seminerine katılmıyor'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Batı ülkelerinin dostça olmayan politikası nedeniyle 30 yıldır ilk kez Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) askeri doktrinler seminerine katılmadığı ifade edildi.

Beş yılda bir düzenlenen AGİT askeri doktrinler semineri, bu yıl 9-10 Şubat tarihlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştiriliyor. Etkinlik, halihazırda ABD'nin yürüttüğü AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu Başkanlığı tarafından düzenleniyor. Önceki seminer, 2016'da yapılmıştı.

Viyana'daki askeri güvenlik ve silah kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Amerikalılar bizi davet etti, bir başvuru oldu. Rusya sınırlarında gerçekleştirilen tatbikatlar ve keşif uçuşları nedeniyle oluşan mevcut durum bağlamında, Rusya Savunma Bakanlığı, 30 yıldır ilk kez bu seminere katılmanın uygun olmadığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya adına seminere, askeri güvenlik ve silahların kontrolü görüşmelerindeki heyetin katılacağını kaydeden Gavrilov, heyetin seminerin sonunda askeri doktrinlerle ilgili açıklamada bulunacağını belirtti.

Seminere katılımın, Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde olması gerektiğini söyleyen Gavrilov, "Fakat, onların NATO'nun genişlemesini Rusya'yı önleme olarak yorumladığı koşullarda Savunma Bakanlığımız seminere katılmayı reddetti" dedi.