Rus Dışişleri: Batı, ülkemizdeki siyasi süreçlere etki ederek iç işlerimize yeni müdahale aşamasını başlattı

Zaharova, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın yabancı ülkelerin Rusya’nın iç işlerine müdahalesinin soruşturulması için oluşturulan komisyonun oturumunda, Batı ülkelerinin 'Navalnıy davası' bağlamındaki eylemlerini değerlendirdi.

Dışişleri Sözcüsü, “Bu girişimcilerin temel amacı, Rus vatandaşının (Navalnıy) sağlığıyla ilgili kaygı değil, başına geldiklerinin gerçek sebeplerini araştırmak değil. Söz konusu olan, ülkemizdeki siyasi süreçleri etkileme ve yaptırım eğilimlerini seferber etme yoluyla iç meselelere müdahalenin yeni aşamasıdır. Bu doğrudan bir zincirdir” ifadesini kullandı.

Batılı IT şirketlerinin kasıtlı olarak Rusya’da eylemleri kışkırtmaya yönelik içerik ürettiğini söyleyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi gözlemlediğimiz tüm bu yasadışı eylemler öncesinde, Amerikan IT ve internet tekelleri, platformlarında sürekli olarak dezenformasyon videolarının tanıtımını yaptı. Bu şirketlerin bilinçli olarak, algoritmik içerik önceliklendirmeye başvurarak, bu içeriği çok geniş kitlelere, yoğun bir şekilde tanıttığı konusunda kesinlikle hiçbir şüphe yok. Görüntülenme sayısında da keskin bir artış oldu. Tüm bunlar, Batı ana akımının siyasi desteğiyle koordine edildi ve Rus vatandaşlar yalan yoluyla, dezenformasyon yayma yoluyla açık bir şekilde yasadışı faaliyete kışkırtıldı”.

Batı ülkelerinin, Amerikan IT devlerinin Rusya hakkında dezenformasyon ve yalan haber yaymasına doğrudan destek verdiğini dile getiren Rus diplomat, şu değerlendirmede bulundu:

“Rus vatandaşlara yönelik, Batı yönetimlerinin desteğiyle Batı medyası ve Amerikan dijital platformlarının dezenformasyon yaymak için kullandığı sosyal medya, video paylaşım siteleri gibi yeni imkanları dahil tüm araçlara başvurularak yapılan ve dikkatle koordine edilmiş bir bilgi saldırısına tanık oluyoruz. Bunlar bağlantılı bir dizi eylemdir”.

Zaharova, “Dijital devler, bu yapılarla bağlantılı bir şekilde ve arkalarında durarak emirlerini yerine getiriyor” diye ekledi.