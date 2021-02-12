Rusya: Almanya ve Fransa, Donbass’ta işlenen suçların ortağı

BM Güvenlik Konseyi’nde, 12 Şubat 2015 tarihinde imzalanan Minsk anlaşmasıyla ilgili toplantıda konuşan Nebenzya, “Normandiya formatının katılımcıları, Almanya ve Fransa’nın, gerçi diğer ülkelerin misal Yemen’deki Ensarallah hareketi, Suriye veya Venezüella muhalefetinin temsilcileri ve Doğu Akdeniz’deki uluslararası tanınmayan devlet oluşumları ile doğrudan diyalogu reddetmiyorken Minsk Anlaşması’nın öngördüğü gibi Kiev ve Donbass sakinleri arasında doğrudan diyalogun kurulmasına yönelik girişimler onlarda sinirsel tepkiye yol açıyor” ifadesini kullandı.

Nebenzya, “Ukrayna ihtilafında sadece bir tarafı destekleyenler ve gerçeklerin aksine, bu tarafın Rus saldırganlığına ilişkin marazi fantezilerini şımartanlar kendilerine arabulucu diyemezler. Siz beyler aslında Kiev’in Donbass halkına karşı işlediği suçların ortaklarısınız” diye konuştu.

Rus diplomat ayrıca Kiev’in Minsk Anlaşması’ndaki tek bir maddeyi bile yerine getirmediğini anımsattı.