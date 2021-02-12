Gazprom Export: Türkiye'nin gaz alımı yüzde 20.8 oranında arttı

Gazprom'ın ihracat kolu Gazprom Export, Türkiye ile devam eden gaz ticaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sputnik'e açıklamalarda bulunan Gazprom Export, TürkAkım kapsamında Türkiye'ye gaz sevkiyatının uzun vadeli sözleşme kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi ve iki ülke arasındaki ticaretin artması konusunda ilgili olduklarını açıkladı.

"Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliği 30 yıldan fazla süredir devam ediyor" diyen yetkililer, 2020 yılında Türkiye'nin gaz alımında artış yaşandığını kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"2020’nin üçüncü çeyreğinden başlayarak, Türkiye’nin Rus gazına istikrarlı biçimde yüksek ilgi gösterdiğini görüyoruz. Geçen yılın sonlarında, Rus gazının Türkiye’ye sevkiyatı için gaz iletim sistemi neredeyse tam kapasite kullanıldı. 2020 sonuçlarına göre, Türkiye Gazprom’dan gaz alımını artırdı. 2021 Ocak ayında bu eğilim devam etti, Türk tüketicilere gaz arzı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.8 oranında arttı."