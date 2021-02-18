Rus Senatör Kosaçev: NATO çoktan geride kalan savaşlara hazırlanıyor

NATO’nun soğuk savaş kalıntısı olduğunu söyleyen Rus Senatör Kosaçev, ittifakın stratejik konseptini yenilemesinin dünya güvenliğine fayda sağlamayacağını ve Brüksel’deki generallerin çoktan geride kalan savaşlara hazırlandığını belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e açıklamasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, ittifakın stratejik konseptinin Rusya ile kötüleşen ilişkileri hesaba almadığını, bu yüzden yenilenmesi gerektiği açıklamasını değerlendirdi.

Kosaçev, “NATO, soğuk savaş kalıntısı, varlığıyla Avrupa'da güvenliğin bölünmezliği ilkesini ihlal eden ve günümüz gerçek küresel sorunlarının hiçbirini çözemeyen bir askeri blok” diye kaydetti.

Stratejik konseptin yenilemesinin Avrupa içinde ve dışında hiçbir ülkeye fayda sağlamayacağını söyleyen Kosaçev, “NATO generalleri daha önce olduğu gibi çoktan geride kalan savaşlara hazırlık yapıyor” ifadesini kullandı.