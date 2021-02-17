Stoltenberg: NATO, doğu yönündeki varlığını güçlendirdi

Baltık ve Karadeniz bölgeleri dahil doğu sınırlarındaki varlıklarını önemli ölçüde güçlendirdiklerini söyleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, caydırıcılık ve savunma programları finansmanın artırılmasının, bu stratejik yönündeki varlığı daha da güçlendirebileceğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO savunma bakanlarının video konferans yoluyla yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Stoltenberg, açıklamasında "Baltık ülkeleri dahil varlığımızı önemli ölçüde güçlendirdik. Hava sahası gözlemi yapıyoruz, NATO ülkelerine ait çeşitli gemilerin katılımıyla deniz varlığını gerçekleştiriyoruz. ABD'nin üç gemisi Karadeniz'de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Üye ülkelerin, yeni teknolojilere giderek daha fazla yatırım yaptığını söyleyen Genel Sekreter, "Bugün insansız sistemler sınırlar boyunca faaliyet gösteriyor, özellikle de doğu ve güneyde. Bu, haberdar olma durumumuzda iyileşme sağlıyor" dedi.

Görüşmede, caydırıcılık ve savunma finansmanını artırma çağrısında bulunduğunu belirten Stoltenberg, bunun 'Karadeniz bölgesindeki varlık açısından müttefiklere potansiyellerini sunma konusunda ivme' kazandırabileceğini dile getirdi.

NATO'nun 'stratejik konseptini yenileme' çağrısı

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 2010 stratejik konseptinin yenilenmesi gerektiğini, çünkü Çin'in güçlenmesini ve Rusya'yla kötüleşen ilişkileri hesaba katmadığını belirtti.

Konsept detaylarının, NATO Zirvesi sırasında değerlendirilmesini teklif eden Stoltenberg, "Zamanın geldiğini düşünüyorum. Elimizde 2010 konsepti var, ihtiyaçlarımızı karşılıyor, ama durum değişti" dedi.

Rusya'yı, komşularına karşı agresif eylemlerle suçlayan Stoltenberg, Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki bağı güçlendirme çağrısında bulundu.