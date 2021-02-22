Rusya: İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde üç kontrol noktası bugün açılacak

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Sıtnik, basın toplantısında İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin sınırından insanların geçişini sağlamak için üç kontrol noktasının bugün açılacağını belirtti.

Sıtnik, “Suriye Arap Cumhuriyeti yönetiminin girişimiyle, insanların İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin sınırlarından ve TSK ve Türkiye yanlısı grupların kontrolündeki bölgeden engelsiz bir şekilde geçebilmesi için Serakab, Miznas ve Ebu Azeydin yerleşimleri yakınlarında üç geçiş noktası 22 Şubat’ta açılacak” dedi ve şöyle devam etti:

“Geçiş noktaları, Şam'ın kontrolünde olmayan bölgelerdeki nüfusun nitelikli tıbbi yardım eksikliği ile ilgili başvurularındaki artış ve ABD’nin boğucu yaptırımları nedeniyle oluşan olağanüstü sosyo-ekonomik duruma bağlı olarak Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin yardımı ile açılmaya hazır hale getirildi.”