Rusya'nın Orenburg Bölgesi'nde doğalgaz boru hattında patlama

Rusya'nın Orenburg Bölgesi'nde federal doğalgaz boru hattında patlama meydana geldiği, ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı olmadığı belirtildi.

Orenburg Bölgesi hükümetinden yapılan açıklamaya göre doğalgaz boru hattının Ilekskiy kentinde kalan bir bölümünde büyük bir patlama yaşandı.

'Gazprom Transgaz Yekaterinburg' şirketi tarafından işletilen hatta yaşanan patlamanın ardından çok sayıda arama-kurtarma ekibi, Orenburg Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı uzmanları, doğalgaz mühendisleri ile çevre uzmanları patlamanın yol açtığı hasarı ortadan kaldırmak üzere bölgeye intikal ettirildi.

Orenburg'da çeşitli kurumlardan temsilcilerin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapılırken ekiplerin çalışmaları, Orenburg Bölge Valisi Denis Pasler tarafından koordine ediliyor.

Patlama meydana geldiği hat, İlekskiy kentinin, Orenburg'un bir bölümünün gaz tedariki ve Kazakistan'a gaz sevkiyatı için kullanılıyor.

Gaz sızıntısı durduruldu

Orenburg Bölgesi hükümeti, patlamanın ardından başlayan gaz sızıntısının durdurulduğunu ve doğalgaz deposundan gaz temininin sağlandığını belirtti.

Hükümet, patlamanın yaşandığı hattaki onarım çalışmalarının 2 gün sürebileceğini bildirdi.