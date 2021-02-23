Rusya'da Romanov ailesinin son yolculuk rotasını izleyen tren seferlerine başladı

Rusya'nın imparatorluk geçmişini merak eden turistler, 1918'de idam edilmeden önce çarlık ailesinin bazı üyeleri tarafından izlenen rota boyunca Ural Dağları'ndan geçen özel bir trene binebilecekler.

Son Çar Nikolay Romanov ve ailesinin 1917 Devrimi’ni takiben idam edilmelerinden önce geçtikleri yerleri görmek isteyen turistleri taşıyan tren, ilk yolculuğunu geçen cumartesi gerçekleştirdi.

Yekaterinburg kenti ve Alapayevsk kasabası arasında üç saatlik bir yolculuk yapan trende, turistlerin 20. yüzyılın başlarında Rus soylularının giydiği kıyafetlere benzer kıyafetler deneyebilecekleri çarlık ailesi temalı bir vagon da yer alıyor.

Kasabaya varışın ardından turistler, burada infaz edilen çarlık ailesi üyelerinin hayatlarında önem arz eden yerlere otobüs ile götürülüyorlar.

Çar 2. Nikolay ile beraber, karısı ve beş çocuğu 1918'de Moskova'nın 1.450 kilometre doğusunda yer alan Yekaterinburg'da bir tüccarın evinin mahzeninde Bolşevik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Gömüldükleri yer ise şehrin dışındaki ormanda bulunmuştu. Yıllar sonra ailenin öldürüldüğü yere bir kilise inşa edildi.

Romanovların öldürülmesinden bir gün sonra ise Bolşevikler, ailenin geri kalan üyelerini de Yekaterinburg’un kuzeydoğusunda yer alan Alapayevsk kasabasındaki bir maden kuyusuna atarak infaz etmişti.

Rus Ortodoks Kilisesi, Çar 2. Nikolay’ı 2000 yılında aziz ilan etmişti. Kilise, ‘ateist bir Bolşevik idam mangası tarafından infaz edildiğinde Çar ve ailesinin şehit olarak öldüğüne’ karar vermişti.