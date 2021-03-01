Roskomnadzor: Twitter, Rusya’daki yasaları ağır şekilde ihlal ediyor

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) intihar, uyuşturucu gibi konularla ilgili bilgilerin bulunduğu içerikleri kaldırmayan Twitter’ın Rusya’daki yasaları ağır şekilde ihlal ettiğini bildirdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Twitter’ı Rusya’daki yasaları ihlal ettiği açıklamasını yaptı.

Roskomnadzor’a göre, Twitter 2017 yılından beri intihar yöntemleriyle ilgili bilgi içeren ve intihar çağrısında bulunulan, uyuşturucu kullanımına ve hazırlamaya yönelik 2862 içeriği kaldırmadı.

Yasaklı içerikler nedeniyle Twitter’a 28 binden fazla silme talebi gönderildi.

İhlaller yüzünden Twitter 800 bin ilâ 8 milyon ruble (80 bin ilâ 800 bin TL) para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Mükerrer ihlallerde ise ceza artacak.