Zaharova'dan, Biden'ın 'iç teröristler' tanımlaması hakkında açıklama: Yeni bir terim yarattılar

ABD Başkanı Joe Biden'ın 6 Ocak'ta Kongre binasına baskın düzenleyen Donald Trump destekçileri için 'iç teröristler' ifadesini kullanmasını değerlendiren Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Washington'un ana akımın tersine hareket eden kişilerin tanımlanması için yeni bir terim yarattığını ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 6 Ocak'taki olayların ardından Biden yönetiminin ve ona yakın medya kuruluşlarının Kongre binasına girenlere ve Biden'ın zaferini tanımayanlara 'iç teröristler' etiketi yapıştırdığını anımsattı.

Zaharova, Washington yönetiminin bu tutumuyla ana akımın tersine hareket eden toplumsal ve siyasi temsilcilerin tanımlanmasına yönelik yeni bir terim yarattığını vurguladı.

'Batılı ülkeler Navalnıy vakasını konuşmayı reddediyor'

Zaharova, Batılı ülkelerin Rus aktivist Aleksey Navalnıy vakasıyla ilgili tutumunu eleştirdi.

Dışişleri Sözcüsü, Rusya'nın Navalnıy vakasını eldeki bulgular üzerinden istişare etme, veri alışverişi yapma önerilerinin tümüyle geri çevrildiğini kaydederek Batılı ülkelerin bu konuyla ilgili işine gelmeyen konuları görüşmeyi direkt olarak reddettiğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un nörolog Vitaly Kozak'ın Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarındaki tutarsızlıklara ilişkin mektubu bağlamında Almanya Dışişleri'ne açık mektup ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a sözlü mesaj gönderdiğini anımsatan Zaharova, her iki ülkenin de Lavrov'a herhangi bir yanıt vermeyi reddettiğini vurguladı.

Alman tarafının Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının bu konuda uzman olmadığı bahanesini sunduğunu kaydeden Zaharova, Fransız tarafının yanıt vermeyi reddettiğini ve bu duruma anlam veremediklerini belirtti.

'Twitter, Batılı ülkelerin dikte aracına dönüşüyor'

Twitter yönetiminin Rusya'yla bağlantılı olduğu iddiasıyla yaklaşık 100 hesabı bloke etmesine de tepki gösteren Zaharova, bu sosyal medya ağının bağımsız tartışma platformundan Batılı ülkelerin dikte aracına dönüştüğünü vurguladı.

Batı'da yayınlanan bilgilerin aleni bir şekilde yalan olmasına rağmen Batılı ülkelerin Twitter'ın bu tür cezalandırıcı operasyonlarına maruz kalmamasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Zaharova, sosyal medya ağının hiç şeffaf olmayan kriterlere dayalı, keyfi ve hukuk dışı bloklama uygulamasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ekledi.