Putin'den kolluk kuvvetlerine milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı propagandasıyla mücadele talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kolluk kuvvetleri üyelerine milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, dini düşmanlık ve şiddet propagandasını kararlılıkla bastırma çağrısı yaptı.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın genişletilmiş çalışma toplantısında konuşan Putin, başta milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı propagandasıyla mücadele olmak üzere çeşitli konularda talimat verdi.

Putin, "En fazla dikkati aşırıcılıkla mücadeleye yönlendirmeliyiz. Milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, dini düşmanlık ve şiddet propagandalarının kararlılıkla bastırılmasını, kaçan, saklanan, yakalandıklarında yaptıklarını inkar eden, insanları hukuk ihlallerine yönelten provokatörlerin cezalandırılmasını rica ediyorum" dedi.

Kolluk kuvvetlerinden internet kaynaklarını izlemelerini de isteyen Putin, böylelikle reşit olmayanları izinsiz eylemlere çeken kişilerin cezalandırılması gerektiğini vurguladı.