Peskov: Rusya kimyasal silahlarını yıllar önce imha etti, aynısını ABD'den de bekliyor

ABD'nin Rusya'ya yönelik kimyasal silahlarını imha etme çağrılarına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu çağrıların mantıksız ve dayanaksız olduğunu, zira Moskova'nın tüm kimyasal silahlarını çok uzun süre önce imha ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus aktivist Aleksey Navalnıy vakasıyla ilgili yaptırımların ikinci turundan kaçınmak için Moskova'yı elindeki tüm kimyasal silahları beyan ve imha etmeyi önermişti.

Basın toplantısında Washington'dan gelen çağrı hakkında konuşan Peskov, "Rusya, topraklarındaki tüm kimyasal silahları imha ettiğini yıllar önce açıkladı ve doğruladı. Rusya, ilgili anlaşmanın hükmünü eksiksiz olarak yerine getirdi. Moskova'nın kimyasal silahı bulunmuyor" dedi.

Rusya'nın ABD de dahil ilgili taraflardan da söz konusu anlaşmanın hükümlerine uymasını beklediğini anlatan Peskov, "ABD de dahil birkaç ülkenin topraklarında kimyasal silah bulundurduğunu biliyorsunuz. Bu bağlamda, bu tür açıklamalar tamamen mantıksız ve dayanaksız olup Rusya'yı dizginleme politikasını kamufle etmeye yönelik başarısız bir girişimidir" ifadelerini kullandı.

1997'de Kimyasal Silahlar Anlaşması yürürlüğe girmişti. Anlaşma doğrultusunda Rusya'nın elindeki kimyasal silahları 31 Aralık 2018'e kadar imha etmesi gerekiyordu. Ancak Rusya, elindeki son kimyasal silah stoğunu 27 Eylül 2017'de, anlaşmada öngörülen tarihten önce imha ettiğini duyurmuştu.

İmhanın gerçekleştirildiği alanda konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ülkesinin aksine ABD'nin, elindeki kimyasal silahları imha etme yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurgulamıştı.