Rusya'da üst üste üç gündür yeni vaka sayıları 10 binin altında

Rusya’da son 24 saat içinde ülkede 9 bin 270 yeni koronavirüs vakası kaydedildiğini belirtildi. Böylelikle pandemi boyunca ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 360 bin 823'e ulaştı.

Rusya’da koronavirüsün yayılımı sebebiyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre son bir gün içinde 9 bin 270 yeni koronavirüs vakası kaydedilmesiyle beraber son üç gündür günlük vaka sayıları 10 binin altında seyretti.

Rusya’da son 24 saatte Kovid-19’dan dolayı 459 hasta hayatını kaybederken pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 90 bin 734’e yükseldi.

Toplam 14 bin 6, salgın boyunca 3 milyon 959 bin 533 hasta Kovid-19’u yenerek sağlığına kavuştu.

Son bir günde bin 281, tüm zaman boyunca 995 bin 279 vakanın tespit edildiği başkent Moskova, hem vaka hem de can kaybı sayısının ülke genelinde en çok görüldüğü şehir.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden elde edilen verilere göre, pandemi sırasında dünyada 118 milyondan fazla insan virüse yakalandı ve 2.6 milyon insan virüsten dolayı hayatını kaybetti. ABD (29.1 milyon), Hindistan (11.3 milyon) ve Brezilya (11.2 milyon) virüsün en fazla görüldüğü ülkeler arasında. Rusya ise dördüncü sırada yer alıyor.

Rusya’da yaygın aşılama programı ocaktan beri sürüyor

Rusya'da koronavirüse karşı kitlesel aşılama ocak ayından beri devam ediyor. Ülkede şimdiye dek kendi üretimi olan Sputnik V, EpiVakKorona ve KoviVakKorona aşıları kullanım için tescil edilmiş durumda.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, çocuklar virüse karşı hızlı bir şekilde bağışıklık geliştirebileceğinden dolayı Rusya'daki çocukların kitlesel aşılanmaya dahil olmasına gerek olmadığını söyledi.