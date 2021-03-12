Kremlin'den üst düzey kaynak: ABD ve müttefikleri, Sputnik V aşısına karşı kapsamlı bir enformasyon saldırısı hazırlıyor

Moskova merkezli Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının onaylandığı ülkelerin sayısı her geçen gün artarken ABD ve müttefiklerinin Rus Sputnik V aşısına karşı kapsamlı bir enformasyon kampanyası planlandığı belirtildi.

Kremlin'den üst düzey bir kaynağın Rus istihbarat servislerinden elde ettiği bilgilere göre Washington, kendi kontrolü altındaki ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, George Soros Vakfı, Thomson Reuters Vakfı gibi özel kuruluşlar ve BBC, Reuters, Internews gibi medya kuruluşlarıyla Rusya'nın bilim alanındaki buluşlarına karşı bir önyargı oluşturmayı planlıyor.

'Kampanyanın odağı Sputnik V'ye onay veren ülkeler'

Enformasyon saldırısını düzenleyenlerin Sputnik V'nin kullanılması sonucu insanların sözde toplu ölümleriyle ilgili bir mizansen ortaya koyarak aşının etkisizliği ve tehlikesi hakkında öne çıkan iddiaları destekleyeceklerini belirten kaynak, kampanyanın hedef kitlesinin Macaristan, Slovakya, Sırbistan, Karadağ, San Marino ve Kuzey Makedonya gibi Rus aşısına acil kullanım onayı veren ülkelerin olacağını vurguladı.

"Rus aşısının bu ülkelerde kabul edilmesi Batı'da Rusya karşıtı propagandaya yol açtı. Özellikle Hollanda basını, Sputnik V aşımızı Kovid-19'a karşı bir ilaç olarak değil, Kremlin'in AB'deki safları dağıtma aracı, Moskova'nın propaganda silahı olarak tanımlıyor" diye devam eden kaynak, Rusya'nın tuzağına düştüğünü iddia ettikleri ve Brüksel'in onayını almadan vatandaşlarına Rus aşısı yapmaya başlayan Macaristan'ı örnek olarak sunduklarını kaydetti.

Planlanan propaganda kampanyasının amaçlarından birinin Pfizer aşısının teşvik edilmesi olduğunu belirten kaynak, diğer amacın da yan etkiler görülmesi halinde tazminattan ve üretim hatası ve saklama koşullarının ihlali gibi üreticinin doğrudan ihmalinden doğacak maddi sorumluluktan kaçmak olduğunu vurguladı.

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, bir dizi ülkedeki rakip şirketlerin ve siyasi güçlerin Sputnik V aşısının onaylanmasını engellemek için provokasyon hazırlığında olduğunu söylemişti.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Dmitriyev, "Çok sayıda başka şirket, rakip, siyasi güç, Sputnik V'nin onaylanmasının önüne geçmek için birçok ülkede girişimlerde bulunuyor'' ifadesini kullanmıştı.