Sputnik V, dünyanın en popüler ikinci koronavirüs aşısı oldu

Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabı, koronavirüs pandemisiyle mücadele amacıyla geliştirilen aşılara kaç ülkede kullanım onayı verildiğini gösteren bir liste yayınladı.

"Sputnik V şu anda düzenleyici kurumların onayları açısından dünyanın en popüler ikinci Kovid-19 aşısı. Bu güvenoyu için sizlere teşekkür ederiz!" mesajıyla yayınlanan listeye göre AstraZeneca aşısı 49 ülkeyle birinci sıradan yer alırken 45 ülkede tescil edilen Sputnik V, ikinci sırada kendine yer buldu.

AstraZenaca ve Sputnik'in ardından listede ilk 5'e giren aşılar sırasıyla 43, 19 ve 18 ülkede onaylanan Pfizer, Moderna ve Sinopharm oldu.

Sinova 16, CanSino 4 ve Jonson&Johnson 4 ülkede aldıkları onayla diğer aşıları izledi.

#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8 — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 5, 2021

Sputnik V'nin onaylandığı ülkelerde yaşayan kişilerin toplam sayısı 1.2 milyarın üzerinde.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.