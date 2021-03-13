Instagram'dan Krım 24 televizyonun hesabına kısmi engel

Instagram, Kırım'ın en büyük televizyon kanallarından biri olan Kırım 24’ün (Crimea 24) hesabına kısmi engel getirdi. Şu anda televizyon hesabından sadece fotoğraf paylaşabiliyor, fotoğraflara yazı ekleyemiyor.

Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin devlet televizyonu Kırım 24'ün Genel Yayın Yönetmeni Oleg Krüçkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırım Baharı’nın 7. yıldönümü kutlamaları öncesinde, ABD merkezli Instagram sosyal ağı, Kırım 24 televizyonunun hesabını kısmen engelledi. Halihazırda sadece fotoğraf paylaşılabiliyor, fakat yazı eklenemiyor. Tek bir kelime veya hashtag ekleme girişiminde engelleme mesajı çıkıyor ve paylaşım iptal ediliyor" ifadelerini kullandı.

Instagram’ın, televizyon kanalını, 'beğeni sayısını artıran' programlar kullanmakla suçladığını aktaran Krüçkov, "Kırım televizyon ve radyo kurumu bu tür programlar kullanmıyor. Engellemenin 19 Mart'ta, yani Kırım Baharı kutlamaları bittikten hemen sonra kaldırılacağı bildirildi. Kırım 24 yönetimi şu anda Instagram destek servisinden net bir cevap almaya çalışıyor" dedi.

Kırım 24'ün Instagram'da 75 bin takipçisi bulunuyor.

Geçen yıl Kırım 24 televizyonunun YouTube kanalı, 'kural ihlali' iddiasıyla engellenmiş, bir süre sonra tekrar açılmıştı.