Rusya’da koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu görüldü

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ülkede koronavirüsün Güney Afrika mutasyonunun ilk kez görüldüğünü bildirdi.

Rospotrebnadzor’un internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 28 kişide koronavirüsün İngiltere mutasyonu, 2 kişide ise Güney Afrika mutasyonu görüldü.

Virüsün Brezilya mutasyonuna ise rastlanmadı.

Açıklamada, virüsün 16 başka mutasyonunun görüldüğü bilgisi de eklendi.