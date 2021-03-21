Rus Dışişleri’nden Husilerin Aramco tesislerine yönelik saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Yemenli Husilerin Saudi Aramco'nun başkent Riyad’ın yakınında bulunan petrol tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdikleri saldırıyı kararlılıkla kınadığı belirtildi.

Açıklamada, “Gelen bilgilere göre 19 Mart sabahı Yemenli Husiler, Yemen’de uzun zamandır devam eden silahlı çatışmalarda Yemen Cumhuriyeti hükümet güçlerini destekleyen Suudi Arabistan’ın topraklarına insansız hava araçlarıyla sıradaki füze saldırısını gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

Husilerin hedefinin başkent Riyad yakınında bulunan petrol tesisleri olduğu kaydedilen açıklamada, “Moskova, söz konusu askeri eylemi kararlılıkla kınıyor” vurgusu yapıldı.

Rus Dışişleri, Yemen'deki çatışmanın katılımcılarına, uluslararası beşeri hukuk hükümlerine titizlikle uyma ve askeri operasyonlardan tamamen vazgeçme çağrısında bulundu.

Daha önce Husilerin Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun başkent Riyad’ın yakınında bulunan petrol tesislerini 6 İHA aracılığı ile vurduğu bildirilmişti.

Husiler, 2014 yılının sonlarından bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini ele alırken, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.