Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: EMA uzmanları, klinik araştırmaları incelemek için ülkemize geliyor

Muraşkov, Kovid-19’a karşı mücadele konusunda bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında, “Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 10 Nisan’da bir grup EMA uzmanının ülkemizde gerçekleştirilen klinik araştırmaları incelemek için 10 Nisan’da ülkemize geleceği bilgisini verdi” dedi.

Halihazırda Rusya’nın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V, EMA’da aşamalı inceleme sürecinden geçiyor. Süreç tamamlandıktan sonra Sputnik V, Avrupa Birliği’nde tescil edilebilir.

‘En az 36.5 milyon doz Sputnik V teslim edilecek’

Rusya Sağlık Bakanı, “Bu ayın sonuna kadar sağlık kuruluşlarına en az 6 milyon 500 bin doz Sputnik V aşısı ulaştırılacak. Nisan ve mayıs aylarında toplamda 30 milyon doz daha teslim edilmesi planlanıyor” ifadesini kullandı.

‘Sputnik Light’ın tescili için belgeler hazır’

Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının klinik testlerinin tamamlandığını anımsatan Muraşko, “Tescil için tüm belgeler hazırlandı” diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘light’ aşının geliştirildiğini aralık ayında duyurmuştu. Putin, bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti. Daha sonra Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg, ‘light’ aşıların yurtdışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.