Rusya: ABD'deki şirketlerden biri Sputnik V aşısının patentini ihlal etmiş olabilir

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD'deki şirketlerden bir tanesinin Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin patentini ihlal etmiş olabileceğini ifade etti.

Ülke içinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarının ele alındığı video konferans toplantısında konuşan Dmitriyev, Rusya'nın Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının patentinin ABD’deki şirketlerden biri tarafından ihlal edilmiş olabileceği şüphesini dile getirdi.

Geliştiricilerin gerekli başvuruları diğerlerinden daha önce yaptığı için aşının ‘çok güçlü bir patent korumasına’ sahip olduğuna dikkat çeken Dmitriyev, “Belki de aşıyı üreten Amerikan şirketlerinden biri patentlerimizi ihlal ediyor olabilir. Bu şirketi bilgilendirdik, onlarla diyalog başlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Dmitriyev ayrıca RDIF’in pandemi koşullarında ABD’deki şirketten herhangi bir parasal talepte bulunma niyetinde olmadığını, ‘ancak fikri mülkiyet haklarının korunmasını ciddiye alacağını’ sözlerine ekledi.

Patent koruma seviyesi konusu, bugünkü toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gündeme getirilmişti. Rus lider, Rusya'nın dünyada başka hiç kimsenin yapmadığı, aşı üretim teknolojilerinin transferini yaptığını vurgulamıştı.

Dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde RDIF’in desteği ile geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, ulusal düzenleyiciler tarafından alınan onay sayısı bakımından dünyanın ilk iki koronavirüs aşısı arasında yer alıyor. Aşıyı tescil eden ülkelerin toplam nüfusu 1.4 milyarı aşıyor.