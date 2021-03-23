Rusya’da MAKS-2021 fuarı düzenlenecek: 40’tan fazla ülke katılmaya hazır

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, MAKS havacılık fuarının düzenlenmesine karar verildiğini ve bu yıl fuara 40'tan fazla ülkenin katılmak istediğini açıkladı. İki yılda bir düzenlenen fuar, bu yıl 20-25 Temmuz tarihlerinde planlanıyor.

Bakan Manturov MAKS-2021 fuarının dün gerçekleşen organizasyon komitesi toplantısında, "MAKS fuarı gerçekleşecek, buna karar verildi. Önde gelen Rus şirketlerin katılımı zaten netleşti. Buna ek olarak yabancı ortaklar, Kovid pandemisine rağmen en son başarılarını göstermek ve sergiye katılmak için resmi heyet gönderme planlarını açıkladı" ifadelerini kullandı.

Bakan Manturov’a göre havacılık fuarına gösterilen ilgiyi sözleşmelere ve ortak projelere dönüştürmek oldukça önemli. Ayrıca Rusya’nın Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki partnerleri de dahil olmak üzere 40’ı aşkın ülkeden temsilciler MAKS-2021'e katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kazakistan, MAKS- 2021'in partner ülkesi olacak. Fuarda ilk kez insansız uçak sistemlerinin tasarımcıları ve operatörlerine yönelik yarışmalar düzenlenecek.

Fuarın 20-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.