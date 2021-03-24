Peskov: Putin'in acil şifa dilekleri Esad'a iletildi

Günlük basın toplantısı sırasında Peskov'a Putin'in koronavirüse yakalanan Esad'la yakın zamanda telefon görüşmesi yapıp yapmadığı soruldu.

Peskov, "Yakın zamanda herhangi bir temas olmadı. Ancak Rusya Devlet Başkanı'nın acil şifa dilekleri Esad'a iletildi" yanıtını verdi.

'Esad çifti kendilerini iyi hissediyor'

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın iyileşmekte olduklarını ve kendilerini iyi hissettiklerini belirtti.

Suriye Devlet Başkanlığı İdaresi'nden alınan bilgiye göre Esad çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili laboratuvar ve röntgen analizlerinde elde edilen sonuçların kademeli olarak normal değerlere döndüğünü anlatan Haddad, ikilinin karantina sırasında çalışmaya devam ettiklerini ve karantina süreci tamamlandıktan ve PCR testleri negatife döndükten sonra normal düzenlerine döneceklerini ifade etti.

Bu arada Haddad, Rus Sputnik V aşısının yeni bir partisinin nisan ayında Suriye'ye ulaşacağını söyledi.

Suriye'de aşılama sürecinin başladığını belirten Haddad, "Aşılama, Şam ve kırsalı ile Lazkiye, Humus ve diğer kentlerdeki hastanelerin tıbbi personelini kapsıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı, Rus tarafından yeni aşı tedariki konusunda söz aldı ve bunlar nisanda gelebilir" dedi.