Viyana'daki Rus temsilciden NATO'ya Rusya konusundaki tutumunu netleştirme çağrısı

Viyana'da gerçekleşen askeri güvenlik ve silah kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, NATO'ya Rusya konusundaki tutumunu netleştirme çağrısında bulunarak, 'kontrol altında tutma' eğilimlerinin ters etki yaptığını ifade etti.

Viyana'da gerçekleşen askeri güvenlik ve silahların kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, NATO'nun Rusya ile diyaloğa girip girmeyeceğine karar vermesi gerektiğini, aynı anda iki koltuğa oturmanın mümkün olmadığını söyledi.

Gavrilov, yaptığı açıklamada " ABD liderliğinin çağrılarımıza kulak vermediğini ve forumu Avrupa'daki mevcut güvenlik dengesizliklerini meşrulaştırmak için kullandığını üzülerek ifade ediyoruz. Açılış konuşmacılarının ve bazı katılımcı devletlerin temsilcilerinin açıklamaları, NATO’nun askeri politikası ve uygulamalarının düşmanca doğasına olan inancımızı daha da güçlendirdi. Meslektaşlarımızın 'kontrol altında tutma' eğilimlerinin ters etki yaptığını ve Avrupa'da istikrarı yalnızca zayıflattığını fark etmelerini umuyoruz" dedi.

Gavrilov, NATO'ya Rusya konusundaki tutumunu netleştirme çağrısı yaparak, "Kuzey Atlantik İttifakı'nın aktif faaliyetlerini sürdürdüğü ve Rusya sınırları yakınında varlığını güçlendirdiği bir sırada, askeri alanda güven inşa etmenin imkansız olduğu bizim için açıktır. Meslektaşlarımızın karar vermesi gerekiyor: Ya dizginleme, ya da diyalog. Aynı anda iki koltuğa da oturmak olmaz" ifadelerini kullandı.

💬 @RusGavrilov: Невозможно укреплять доверие в военной области, когда #НАТО усиливает своё присутствие вблизи российских рубежей. Необходимо определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной. Усидеть сразу на двух стульях не удастся. https://t.co/7YD9tqw8Y1 pic.twitter.com/YBdrIb1Yl1 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 24, 2021

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