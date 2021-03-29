Rus Senatör ABD’yi Çin’e yönelik ‘güç uygulamanın’ sonuçları hakkında uyardı

Rus Senatör Puşkov, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Washington’un Pekin’le diyalog kurarken ‘güç konumundan hareket etmeye’ hazır olduğu şeklindeki açıklamaları ile ilgili, “Blinken Pekin’in gözünü korkutamayacak, daha tedirgin edecek ve Moskova ile ittifak kurmaya itecek” ifadelerini kullandı.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Washington’un Pekin’le diyalog kurarken ‘güç konumundan hareket etmeye’ hazır olduğu şeklindeki açıklamalarını Twitter hesabından yorumladı.

“Blinken Pekin’in gözünü korkutamayacak, daha tedirgin edecek ve Moskova ile ittifak kurmaya itecek” ifadelerini paylaşan Puşkov, şöyle devam etti:

“Ayrıca ABD, giderek daha da güçlenen Çin ile başa çıkacak güce sahip değil. Washington'daki yeni ekip hala 20. yüzyılın eski kategorileri ile düşünüyor.”

Daha önce Avrupa Birliği (AB), ardından ABD, Kanada ve İngiltere, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara uyguladığı baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı almıştı.

Karşılık olarak AB ve İngiltere’ye yaptırım uygulayan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Kanada'dan bazı kişi ve kuruluşlara da yaptırım uygulama kararı alındığını duyurmuştu.