Rusya’dan ABD’ye Ukrayna’nın Donbass'taki provokatif eylemleri hakkında uyarı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD temsilcilerinin Ukrayna’nın güneydoğusundaki durumu konuştuğunu ifade etti. Ryabkov’a göre, Washington’a Kiev’in provokatif politikasının neticileri hakkında uyarıda bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın Rusya’dan Ukrayna sınırında neler olduğunu açıklaması ve gerginlikten kaçınılması çağrısı bulunmasının ardından Ryabkov, Rus basınına açıklamada bulundu.

Ryabkov, “ABD yönetimiyle Donbass’taki durumla ilgili temaslarımız oldu. ABD tarafına etraflıca neler olduğunu anlattık” ifadelerini kullandı.

Ryabkov’a göre, Moskova Washington’ı Kiev’in Ukrayna’nın doğusundaki provokatif politikasının sonuçları konusunda uyardı.

Ryabkov, “Kiev ve ABD öncülüğündeki Batılı patronları tarafından Ukrayna’nın doğusunda giderek daha provokatif ve meydan okuyan bir tavır sergilendiğini gözlemliyoruz. Washington bu koordine politikanın sonuçlarının ne olacağından endişe duymalı” ifadelerini kullandı.