Johnson, Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü: 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi yineledim'

İngilter Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki gelişmelere ilişkin endişelerin paylaşıldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Johnson, "İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına sarsılmaz desteğini yineledim" ifadelerini kullandı.
I spoke to President Zelenskyy @ZelenskyyUa this evening regarding our concerns about destabilising Russian military activity on Ukraine’s border.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2021
I reiterated the UK’s unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.
Ukrayna'nın güneydoğusunda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından ABD, Rusya'yı Ukrayna'da 'istikrarı bozucu' eylemlerde bulunmakla suçlamıştı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, Donbass'taki durumun kötüye gitmesi halinde ABD'nin Kiev'e destek sunma sözü verdiğini açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "Rus saldırganlığının artması durumunda Washington, Ukrayna'yı yalnız bırakmayacak" dediği belirtilmişti.
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